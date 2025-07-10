В Якутии возбуждено дело после массового отравления мясом птицы

В Якутии более 50 человек отравились готовым блюдами из мяса птицы во время праздника изобилия Ысыах Олонхо. Об этом информирует пресс-служба регионального следственного управления СК России.
«По факту массового отравления граждан в Нерюнгринском районе республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сказано в релизе.
Сообщается, что девять пострадавших госпитализированы. При этом в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали о более чем 50 обратившихся в лечебные учреждения после праздничных мероприятий.
Накануне в Дагестане 110 человек отравились питьевой водой. Пострадавшие из Магарамкентского района обратились к медикам с жалобам на тошноту, рвоту, высокую температуру и диарею, у них диагностировали кишечную инфекцию.
Ранее в Калуге произошло массовое отравление во время выпускного банкета.
Тем временем СК завершил расследование по делу о массовом отравлении в московском соццентре, где 42 человека заболели после того, как поели в столовой.