Суд начал дело о банкротстве арестованного экс-замминистра обороны Иванова

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов находится под арестом по подозрению на получение взятки в особо крупном размере. ПАО «Банк ПСБ» подал заявление в суд с требованием признать бывшего заместителя главы Минобороны банкротом. Об этом свидетельствуют материалы по делу, пишет ТАСС.
Суд в Москве принял к производству гражданский иск. Планы истца связаны с обеспечительными мерами, наложенными на арестованные активы и недвижимость Тимура Иванова. У экс-заместителя главы ведомства осталась квартира в Москве площадью 300 квадратных метров.
«Арбитражный суд города Москвы определил: принять заявление ПАО “Банк ПСБ” о признании Иванова Тимура Вадимовича несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу. Назначить к рассмотрению в судебном заседании обоснованность заявления о признании должника банкротом на 21 августа», — сказано в материалах по делу.
Между тем, задержали также худрука МХАТ Владимира Кехмана. Его арестовали 9 июля. Известно, что худрук имеет многомиллиардный долг по кредиту.