Суд начал дело о банкротстве арестованного экс-замминистра обороны Иванова

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов находится под арестом по подозрению на получение взятки в особо крупном размере. ПАО «Банк ПСБ» подал заявление в суд с требованием признать бывшего заместителя главы Минобороны банкротом. Об этом свидетельствуют материалы по делу, пишет ТАСС.