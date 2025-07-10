Встреча Лаврова и Рубио запланирована на 13:00 мск в четверг в Куала-Лумпуре

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоится в Куала-Лумпуре в четверг, 10 июля, в 13:00 по московскому времени в рамках мероприятий по линии стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), согласно расписанию госдепартамента США.
— Восемнадцать часов по местному времени. Госсекретарь Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре, Малайзия, — говорится в расписании ведомства.
Лавров находится в Малайзии с двухдневным визитом для участия в ежегодной встрече глав МИД стран АСЕАН. В программе также встреча в формате Россия-АСЕАН, участие в Восточноазиатском саммите и региональном форуме АСЕАН по безопасности.
17 мая Лавров и Рубио провели телефонный разговор. В ходе беседы они обменялись мнениями о дальнейшем контакте между двумя странами, а также обсудили международную проблематику. Представители России и США также обсудили итоги переговоров с Украиной, которые прошли 16 мая в Стамбуле.
Помимо этого, 4 июля Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США. В своем послании Лавров выразил надежду на то, что отношения между странами в скором времени наладятся и обретут стабильность.