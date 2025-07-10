Встреча Лаврова и Рубио запланирована на 13:00 мск в четверг в Куала-Лумпуре

17 мая Лавров и Рубио провели телефонный разговор. В ходе беседы они обменялись мнениями о дальнейшем контакте между двумя странами, а также обсудили международную проблематику. Представители России и США также обсудили итоги переговоров с Украиной, которые прошли 16 мая в Стамбуле.