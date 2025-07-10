Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча Лаврова и Рубио запланирована на 13:00 мск в четверг в Куала-Лумпуре

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоится в Куала-Лумпуре в четверг, 10 июля, в 13:00 по московскому времени в рамках мероприятий по линии стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), согласно расписанию госдепартамента США.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоится в Куала-Лумпуре в четверг, 10 июля, в 13:00 по московскому времени в рамках мероприятий по линии стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), согласно расписанию госдепартамента США.

— Восемнадцать часов по местному времени. Госсекретарь Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре, Малайзия, — говорится в расписании ведомства.

Лавров находится в Малайзии с двухдневным визитом для участия в ежегодной встрече глав МИД стран АСЕАН. В программе также встреча в формате Россия-АСЕАН, участие в Восточноазиатском саммите и региональном форуме АСЕАН по безопасности.

17 мая Лавров и Рубио провели телефонный разговор. В ходе беседы они обменялись мнениями о дальнейшем контакте между двумя странами, а также обсудили международную проблематику. Представители России и США также обсудили итоги переговоров с Украиной, которые прошли 16 мая в Стамбуле.

Помимо этого, 4 июля Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США. В своем послании Лавров выразил надежду на то, что отношения между странами в скором времени наладятся и обретут стабильность.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше