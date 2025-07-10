Упрощаем позы: Life.ru узнал, когда и как заниматься сексом в жару, чтобы не схватить инфаркт

Когда очень жарко, у мужчин нередко пропадает желание заниматься сексом, так как организм просто не настроен на активность при высокой температуре. Она посоветовала выбирать для любовных утех вечернее или раннее утреннее время. Непосредственно перед интимом стоит принять прохладный душ или даже использовать ментол, добавив его в гель для душа, чтобы быстро снизить температуру тела. Главное — обеспечить хорошую вентиляцию помещения и не заставлять себя заниматься сексом через силу, ведь учащённое сердцебиение и одышка могут стать предвестниками серьёзных проблем. Врач призвала в жару заниматься сексом реже, чем обычно, или переносить его на ночное время, так как банально может не выдержать сердце, и существенно возрастает риск инсультов и инфарктов.