Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермский край привезут ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца

Поклониться мощам верующие смогут в течение первых девяти дней августа.

Источник: Комсомольская правда

В пределы Пермской епархии прибудет ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Поклониться мощам верующие получат возможность с 1 по 9 августа в двух храмах Прикамья.

Первым местом поклонения великой святыни из Воскресенского Новодевичьего Санкт-Петербурга станет Пермь. Мощи разместят с 1 по 6 августа в Свято-Троицком кафедральном соборе на ул. Монастырской, 95.

Затем с 7 по 9 августа местом поклонения частице мощей святителя Николая Чудотворца станет Крестовоздвиженский собор Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.

Святителя Николая Чудотворца верующие почитают за доброту и милосердие, многочисленные чудеса. Они обращаются к нему с молитвами о помощи в самых различных житейских нуждах, о здоровье, о благополучии в семье, о защите от бед и несчастий.

В Пермском крае паломники пройдут 120 км крестным ходом на Белую гору. Белогорский Свято-Серафимовский крестный ход проведут с 26 июля по 1 августа.