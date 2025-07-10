В Пермский край привезут ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца

В пределы Пермской епархии прибудет ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Поклониться мощам верующие получат возможность с 1 по 9 августа в двух храмах Прикамья.
Первым местом поклонения великой святыни из Воскресенского Новодевичьего Санкт-Петербурга станет Пермь. Мощи разместят с 1 по 6 августа в Свято-Троицком кафедральном соборе на ул. Монастырской, 95.
Затем с 7 по 9 августа местом поклонения частице мощей святителя Николая Чудотворца станет Крестовоздвиженский собор Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.
Святителя Николая Чудотворца верующие почитают за доброту и милосердие, многочисленные чудеса. Они обращаются к нему с молитвами о помощи в самых различных житейских нуждах, о здоровье, о благополучии в семье, о защите от бед и несчастий.
В Пермском крае паломники пройдут 120 км крестным ходом на Белую гору. Белогорский Свято-Серафимовский крестный ход проведут с 26 июля по 1 августа.