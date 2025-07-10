Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля.
Овнам важно сосредоточиться на происходящем. Постарайтесь реалистично смотреть на вещи и не витать в облаках. Чем больше вы строите иллюзий, тем чаще надеетесь на невозможное. А это может добавить проблем. Не стоит верить тем, кто слишком настойчиво и многословно хвалит вас. С такой похвалой у вас ослабнет бдительность, возникнут конфликты.
Сегодняшний день предоставит Тельцам шанс избавиться от старых обид и взаимных претензий. В общении с людьми вы сможете наконец вернуть уважение и доверие. Кроме того, это довольно подходящий день, чтобы обсуждать важные вопросы, касающиеся финансов и имущества. Интуиция сегодня также не подведет, положитесь на нее. Возможно, сегодня получится завершить начатые дела.
У Близнецов сегодня благоприятный день. Вас переполняет решимость, и вы точно знаете, чего хотите. И, скорее всего, добиться этого удастся. К тому же ваши верные друзья и союзники с удовольствием вас поддержат, смело обращайтесь за помощью. Однако не стоит забываться — не все принадлежит вам. Вечерние часы посвятите прогулке, она поможет успокоить нервы.
Хороший день ждет и Раков. Однако пройдет он довольно лениво и не слишком плодотворно. Замечательно пройдут встречи с друзьями, появится шанс познакомиться с новыми людьми. Удастся о многом поговорить. Вероятно начало романтических отношений. Звезды советуют не смешивать работу и личные дела, иначе может возникнуть неприятная ситуация.
У Львов, напротив, день будет не из простых. Многое пойдет не так, как вы планировали. Распорядок придется менять на ходу, подгоняя его под неожиданные обстоятельства. Из-за этого придется понервничать, настроение испортится. Проблемы могут возникнуть и в общении с противоположным полом.
Дев ждет очень удачный день. Обстоятельства складываются самым благоприятным для вас образом. Легко будет достичь поставленных целей. Будет шанс получить полезную информацию, которая пригодится в работе. Вы хорошо поладите с единомышленниками и легко найдете общий язык с деловыми партнерами.
Весам будет трудно осуществить задуманное, появятся неожиданные препятствия. Многие попытаются предоставить решение своих проблем вам, и с этим придется мириться. Зато вам удастся успешно исправить чужие ошибки и получить ценный опыт. В целом день потребует усилий и знаний, чтобы справиться с возникающими трудностями.
Скорпионов ждет довольно обычный день. Привычная для вас работа с проработанными методами не всегда будет приносить желаемые результаты. Однако вы не боитесь экспериментировать, ищите собственные пути к цели. Смелые идеи окажутся самими удачными. Окружающих удивят ваши достижения: вы получите шанс завязать очень полезное знакомство.
Стрельцов астрологи призывают не нервничать. Ваше спокойствие поможет избежать лишних конфликтов с окружающими. У вас появится возможность оказать поддержку и заботу близким. Они будут очень благодарны. Многие заинтересуются вашим поступками, есть шанс найти союзников. Возможно, придется отвечать на многочисленные вопросы.
Судьба сегодня не балует Козерогов легкими успехами и быстрыми победами. Начало дня не лишено приятных моментов, но влияние позитивных тенденций с каждым часом идет на спад. Если рассчитывали заняться важным делом, не стоит откладывать. Сегодня вы склонны вести себя эгоистично, но не хотите признавать этого. Постарайтесь прислушиваться к другим.
У Водолеев хороший день, чтобы наладить общение с новыми людьми. У вас получится произвести хорошее впечатление без лишних усилий — ваше обаяние сделает все за вас. Просто ведите себя спокойно и естественно. Причем в общении с людьми, с которыми вы давно знакомы, тоже все гладко — можно разговаривать почти на любые темы.
У Рыб будет обычный день, который преподнесет незначительные трудности. У вас появятся новые дела, над которыми придется поломать голову. Но при этом вам будет интересно решать эти задачи. Возможны встречи с необычными людьми, также появится шанс заключить выгодные сделки, передает «Российская газета».