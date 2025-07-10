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Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля.

Овнам важно сосредоточиться на происходящем. Постарайтесь реалистично смотреть на вещи и не витать в облаках. Чем больше вы строите иллюзий, тем чаще надеетесь на невозможное. А это может добавить проблем. Не стоит верить тем, кто слишком настойчиво и многословно хвалит вас. С такой похвалой у вас ослабнет бдительность, возникнут конфликты.

Сегодняшний день предоставит Тельцам шанс избавиться от старых обид и взаимных претензий. В общении с людьми вы сможете наконец вернуть уважение и доверие. Кроме того, это довольно подходящий день, чтобы обсуждать важные вопросы, касающиеся финансов и имущества. Интуиция сегодня также не подведет, положитесь на нее. Возможно, сегодня получится завершить начатые дела.

У Близнецов сегодня благоприятный день. Вас переполняет решимость, и вы точно знаете, чего хотите. И, скорее всего, добиться этого удастся. К тому же ваши верные друзья и союзники с удовольствием вас поддержат, смело обращайтесь за помощью. Однако не стоит забываться — не все принадлежит вам. Вечерние часы посвятите прогулке, она поможет успокоить нервы.

Хороший день ждет и Раков. Однако пройдет он довольно лениво и не слишком плодотворно. Замечательно пройдут встречи с друзьями, появится шанс познакомиться с новыми людьми. Удастся о многом поговорить. Вероятно начало романтических отношений. Звезды советуют не смешивать работу и личные дела, иначе может возникнуть неприятная ситуация.

У Львов, напротив, день будет не из простых. Многое пойдет не так, как вы планировали. Распорядок придется менять на ходу, подгоняя его под неожиданные обстоятельства. Из-за этого придется понервничать, настроение испортится. Проблемы могут возникнуть и в общении с противоположным полом.

Дев ждет очень удачный день. Обстоятельства складываются самым благоприятным для вас образом. Легко будет достичь поставленных целей. Будет шанс получить полезную информацию, которая пригодится в работе. Вы хорошо поладите с единомышленниками и легко найдете общий язык с деловыми партнерами.

Весам будет трудно осуществить задуманное, появятся неожиданные препятствия. Многие попытаются предоставить решение своих проблем вам, и с этим придется мириться. Зато вам удастся успешно исправить чужие ошибки и получить ценный опыт. В целом день потребует усилий и знаний, чтобы справиться с возникающими трудностями.

Скорпионов ждет довольно обычный день. Привычная для вас работа с проработанными методами не всегда будет приносить желаемые результаты. Однако вы не боитесь экспериментировать, ищите собственные пути к цели. Смелые идеи окажутся самими удачными. Окружающих удивят ваши достижения: вы получите шанс завязать очень полезное знакомство.

Стрельцов астрологи призывают не нервничать. Ваше спокойствие поможет избежать лишних конфликтов с окружающими. У вас появится возможность оказать поддержку и заботу близким. Они будут очень благодарны. Многие заинтересуются вашим поступками, есть шанс найти союзников. Возможно, придется отвечать на многочисленные вопросы.

Судьба сегодня не балует Козерогов легкими успехами и быстрыми победами. Начало дня не лишено приятных моментов, но влияние позитивных тенденций с каждым часом идет на спад. Если рассчитывали заняться важным делом, не стоит откладывать. Сегодня вы склонны вести себя эгоистично, но не хотите признавать этого. Постарайтесь прислушиваться к другим.

У Водолеев хороший день, чтобы наладить общение с новыми людьми. У вас получится произвести хорошее впечатление без лишних усилий — ваше обаяние сделает все за вас. Просто ведите себя спокойно и естественно. Причем в общении с людьми, с которыми вы давно знакомы, тоже все гладко — можно разговаривать почти на любые темы.

У Рыб будет обычный день, который преподнесет незначительные трудности. У вас появятся новые дела, над которыми придется поломать голову. Но при этом вам будет интересно решать эти задачи. Возможны встречи с необычными людьми, также появится шанс заключить выгодные сделки, передает «Российская газета».