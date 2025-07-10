Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля

Овнам важно сосредоточиться на происходящем. Постарайтесь реалистично смотреть на вещи и не витать в облаках. Чем больше вы строите иллюзий, тем чаще надеетесь на невозможное. А это может добавить проблем. Не стоит верить тем, кто слишком настойчиво и многословно хвалит вас. С такой похвалой у вас ослабнет бдительность, возникнут конфликты.