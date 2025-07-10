Атаковавший Курск БПЛА «Чаклун» был начинен поражающими элементами

Украинские военные использовали беспилотники «Чаклун» с поражающими элементами для удара по пляжу в Курске, чтобы не только поразить инфраструктуру, но и нанести тяжкий вред здоровью как можно большему числу людей. Об этом aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, проанализировав видео очевидцев.
«Из фото и видео падающих остатков БПЛА и неразорвавшихся взрывных устройств на борту можно сделать вывод, что внутри взрывные устройства находятся не просто в консолях крыльев, а в оболочке из поражающих элементов. Поражающие элементы — это крупные стальные шарики из подшипников. Отсюда можно сделать вывод, что они хотят не только нанести урон объектам, но и хотят, чтобы пострадало гражданское население, хотят нанести тяжкий вред здоровью обычных гражданских людей», — пояснил эксперт.
В ночь на 9 июля система ПВО уничтожила над регионами РФ 86 беспилотников ВСУ. Над Курской областью сбили 23 дрона.
Вечером 8 июля ВСУ атаковали пляж «Городской» в Курске. В результате три человека погибли, семь пострадали, в том числе 5-летний ребенок, который пытался закрыть собой маму.