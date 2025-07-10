Атаковавший Курск БПЛА «Чаклун» был начинен поражающими элементами

«Из фото и видео падающих остатков БПЛА и неразорвавшихся взрывных устройств на борту можно сделать вывод, что внутри взрывные устройства находятся не просто в консолях крыльев, а в оболочке из поражающих элементов. Поражающие элементы — это крупные стальные шарики из подшипников. Отсюда можно сделать вывод, что они хотят не только нанести урон объектам, но и хотят, чтобы пострадало гражданское население, хотят нанести тяжкий вред здоровью обычных гражданских людей», — пояснил эксперт.