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Атаковавший Курск БПЛА «Чаклун» был начинен поражающими элементами

ВСУ хотели нанести тяжкий вред здоровью как можно большему числу людей.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные использовали беспилотники «Чаклун» с поражающими элементами для удара по пляжу в Курске, чтобы не только поразить инфраструктуру, но и нанести тяжкий вред здоровью как можно большему числу людей. Об этом aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, проанализировав видео очевидцев.

«Из фото и видео падающих остатков БПЛА и неразорвавшихся взрывных устройств на борту можно сделать вывод, что внутри взрывные устройства находятся не просто в консолях крыльев, а в оболочке из поражающих элементов. Поражающие элементы — это крупные стальные шарики из подшипников. Отсюда можно сделать вывод, что они хотят не только нанести урон объектам, но и хотят, чтобы пострадало гражданское население, хотят нанести тяжкий вред здоровью обычных гражданских людей», — пояснил эксперт.

В ночь на 9 июля система ПВО уничтожила над регионами РФ 86 беспилотников ВСУ. Над Курской областью сбили 23 дрона.

Вечером 8 июля ВСУ атаковали пляж «Городской» в Курске. В результате три человека погибли, семь пострадали, в том числе 5-летний ребенок, который пытался закрыть собой маму.

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