В ГД хотят установить компенсацию за несвоевременную выплату пенсий и пособий

Россиянам могут начать компенсировать несвоевременные государственные выплаты. Госдума обратилась с такой инициативой в правительство. Так, депутаты запросили установить до декабря 2025 года компенсацию за позднюю выплату пособий и пенсий «Почтой России». Об этом свидетельствует соответствующий документ, пишет газета «Известия».