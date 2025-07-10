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В ГД хотят установить компенсацию за несвоевременную выплату пенсий и пособий

В ГД предложили выплачивать россиянам компенсации за поздние выплаты пенсий «Почтой России».

Источник: Комсомольская правда

Россиянам могут начать компенсировать несвоевременные государственные выплаты. Госдума обратилась с такой инициативой в правительство. Так, депутаты запросили установить до декабря 2025 года компенсацию за позднюю выплату пособий и пенсий «Почтой России». Об этом свидетельствует соответствующий документ, пишет газета «Известия».

Как указано в материале, Счетная палата РФ постановила: вместо доставки пенсий и пособий гражданам, «Почта России» разместит деньги под проценты в качестве вкладов. Страховые пенсии также предложено доставлять каким-либо другим способом, помимо почты.

«Возможность извлечения “Почтой России” дохода от размещения целевых средств создает предпосылки к несоблюдению обществом сроков доставки пенсий и пособий», — сказано в документе.

В Госдуме, кроме того, предложили увеличить штрафы за продажу алкоголя вблизи школ. За распространение спиртного будут наказывать лишением суммы до 500 тысяч рублей.