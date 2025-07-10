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Озеро Ханка в Приморье очистят от мусора и брошенных сетей

Экологическая акция охватывает водную и береговую зоны и продлится до осени.

Источник: PrimaMedia.ru

С начала июня на озере Ханка в Приморье ведутся работы по удалению отходов и оставленных рыболовных сетей из акватории и прибрежной зоны. Экологическая акция будет продолжаться до конца сентября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительтсва края.

По информации регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, на побережье и в самой воде регулярно появляется мусор, что требует ежегодной очистки. Эти мероприятия проходят в рамках реализации задач национального проекта «Экологическое благополучие».

Отметим, что в прошлом году из озера было извлечено порядка 11 кубометров мусора. В этом году к уборке приступили 1 июня. Планируется очистить более 15 квадратных километров водной поверхности и свыше 25 километров береговой линии.