Озеро Ханка в Приморье очистят от мусора и брошенных сетей

С начала июня на озере Ханка в Приморье ведутся работы по удалению отходов и оставленных рыболовных сетей из акватории и прибрежной зоны. Экологическая акция будет продолжаться до конца сентября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительтсва края.