Пенсионерам могут компенсировать задержки выплат

Пенсионерам могут выплачивать компенсации за задержки доставки средств «Почтой России».
Госдума предложила ввести компенсацию для граждан за несвоевременную выплату пенсий и социальных пособий через «Почту России». Это следует из соответствующего документа, направленного в правительство.
Комитет ГД по защите конкуренции обратился к правительству России с предложением установить денежную компенсацию для получателей пенсий и социальных выплат в случае задержки их доставки до 1 декабря текущего года. Как уточняется в документе, который приводят «Известия», поводом для обращения стала проверка деятельности «Почты России», проведенная Счетной палатой.
Согласно документу, депутаты выступили с инициативой по улучшению системы доставки пенсий, так как в настоящее время граждане России сталкиваются с задержками при их получении. Депутаты полагают, что Минцифры и Минтруд должны совместно рассмотреть вопрос о внесении в законодательство положения, предусматривающего возможность доставки страховых пенсий не только организациями федеральной почтовой связи, но и другими организациями.