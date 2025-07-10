Пенсионерам могут компенсировать задержки выплат

Согласно документу, депутаты выступили с инициативой по улучшению системы доставки пенсий, так как в настоящее время граждане России сталкиваются с задержками при их получении. Депутаты полагают, что Минцифры и Минтруд должны совместно рассмотреть вопрос о внесении в законодательство положения, предусматривающего возможность доставки страховых пенсий не только организациями федеральной почтовой связи, но и другими организациями.