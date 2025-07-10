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Алешкин рассказал о будущем «Торпедо» после возможного исключения из РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 10 июля рассмотрит вопрос участия «Торпедо» в РПЛ.

Источник: Аргументы и факты

Оспаривать возможное исключение ФК «Торпедо» из РПЛ вряд ли кто-то будет, заявил aif.ru адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца клуба Леонида Соболева.

«Думаю, оспаривать (исключение из РПЛ — ред.) никто не будет, команду просто распустят. Стадион будет достраиваться, его потом передадут молодежной команде», — сказал Алешкин.

Ранее адвокат заявил, что Соболев принял тяжелое решение о роспуске «Торпедо» в случае исключения клуба из РПЛ.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 10 июля рассмотрит вопрос участия «Торпедо» в РПЛ в связи с задержанием руководителей клуба по делу о подкупе судей.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона заняло второе место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион российского футбола.