Алешкин рассказал о будущем «Торпедо» после возможного исключения из РПЛ

Оспаривать возможное исключение ФК «Торпедо» из РПЛ вряд ли кто-то будет, заявил aif.ru адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца клуба Леонида Соболева.
«Думаю, оспаривать (исключение из РПЛ — ред.) никто не будет, команду просто распустят. Стадион будет достраиваться, его потом передадут молодежной команде», — сказал Алешкин.
Ранее адвокат заявил, что Соболев принял тяжелое решение о роспуске «Торпедо» в случае исключения клуба из РПЛ.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 10 июля рассмотрит вопрос участия «Торпедо» в РПЛ в связи с задержанием руководителей клуба по делу о подкупе судей.
«Торпедо» по итогам прошлого сезона заняло второе место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион российского футбола.