В аэропорту Иркутска появилась стойка регистрации для пассажиров с ОВЗ

В аэропорту Иркутска появилась стойка регистрации для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Ранее она отсутствовала в здании, и это причиняло неудобства для людей особой категории. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.