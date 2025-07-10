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В аэропорту Иркутска появилась стойка регистрации для пассажиров с ОВЗ

До вмешательства прокуратуры этой стойки не было.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска появилась стойка регистрации для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Ранее она отсутствовала в здании, и это причиняло неудобства для людей особой категории. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой провела проверку. Для устранения выявленных нарушений генеральному директору аэропорта внесли представление, — уточнили в пресс-службе ведомства.

После этого во втором терминале внутренних авиалиний поставили отдельную стойку регистрации.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что аэропорт областного центра принял почти два миллиона пассажиров с начала 2025 года. За границу в этом году отправились 442 562 человека.