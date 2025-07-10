Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют: подробности

Руководитель азербайджанской диаспоры Московской области Эльшан Ибрагимов в ближайшее время будет депортирован из России в Азербайджан. В настоящий момент мужчина находится в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают «Известия».
О том, чем он будет заниматься в Баку, Ибрагимов распространяться не стал.
Напомним, 5 июля стало известно, что председателя региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Но что стало причиной такого решения российских властей, он азербайджанским журналистам объяснять не стал. Ибрагимов пообещал дать ответ на этот вопрос, когда прибудет в Баку.
В России на экс-руководителя азербайджанской диаспоры Московской области зарегистрировано свыше десяти компаний, которые в основном занимались оптовой и розничной торговлей овощами и фруктами.
Незадолго до сообщений депортации Ибрагимова стало известно, что в Москве был задержан 59-летний авторитетный азербайджанский бизнесмен Вагиф Сулейманов. Сейчас он находится в центре временного размещения иностранных граждан при ГУ МВД по Москве, где проведет три месяца, а потом его также вышлют на историческую родину, там к Сулейманову у правоохранителей также есть вопросы.
27 июня в Екатеринбурге правоохранительные органы провели обыски и задержания выходцев из Азербайджана, получивших российское гражданство. Как позже объяснили в силовых структурах, задержанные были членами этнической преступной группировки, причастной к убийствам и покушениям на убийство, совершенных 24, 15 и 14 лет назад. По версии следствия, преступления были связаны с переделом бизнеса и сфер влияния в нем.
А уже 1 июля азербайджанские СМИ сообщили об аресте в Баку восьми россиян. Кадры сильно избитых молодых людей облетели и социальные сети, и СМИ. По данным местных правоохранительных органов, задержанные подозреваются в причастности к транзиту наркотиков из Ирана. Суд избрал меру пресечения в виде четырехмесячного заключения.
На фоне этих событий официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва дорожит отношениями с Баку, которые являются чрезвычайно важными для обоих государств.