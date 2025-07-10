Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют: подробности

Незадолго до сообщений депортации Ибрагимова стало известно, что в Москве был задержан 59-летний авторитетный азербайджанский бизнесмен Вагиф Сулейманов. Сейчас он находится в центре временного размещения иностранных граждан при ГУ МВД по Москве, где проведет три месяца, а потом его также вышлют на историческую родину, там к Сулейманову у правоохранителей также есть вопросы.