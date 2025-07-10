Полковник Алёхин раскрыл реальные цифры по безвозвратным потерям ВСУ

«В чатах и на страницах бригад ВСУ в соцсетях сейчас царит паника. Появляется много информации о без вести пропавших украинских солдатах, которых разыскивают родные. Но точных данных им никто не дает, только отвечают: не волнуйтесь, скоро все найдутся, мол, просто не выходят на связь. То есть звучат отговорки», — сказал Алёхин.