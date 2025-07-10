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Полковник Алёхин раскрыл реальные цифры по безвозвратным потерям ВСУ

Потери ВСУ увеличиваются из-за активных успешных действий российских бойцов на разных направлениях.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин ответил на вопрос aif.ru, каковы безвозвратные потери ВСУ в личном составе с начала СВО.

Алёхин констатировал, что сегодня различные источники называют разные цифры, по его оценке, счет потерь противника идет на сотни тысяч.

«Если говорить в целом, то с начала СВО потери ВСУ идут уже не на десятки, а сотни тысяч», — поделился эксперт.

Алёхин добавил, что потери украинской армии увеличиваются с учетом того, что российские войска сейчас очень активно успешно действуют на харьковском, южно-донецком, а также сумском направлениях.

«В чатах и на страницах бригад ВСУ в соцсетях сейчас царит паника. Появляется много информации о без вести пропавших украинских солдатах, которых разыскивают родные. Но точных данных им никто не дает, только отвечают: не волнуйтесь, скоро все найдутся, мол, просто не выходят на связь. То есть звучат отговорки», — сказал Алёхин.

Эксперт также добавил, что на Украине за короткий промежуток времени (ред. — за последние полгода) насчитали 107 тысяч дезертиров.

«С одной стороны противник теряет личный состав, с другой — из ВСУ бегут», — подытожил Алёхин.

Как сообщалось, по оценке военного аналитика Алексея Леонкова, общие потери противника приблизились к цифре в 6 млн человек, из которых около 2 млн — безвозвратные.