В Омске полным ходом идет реставрация Музея городского быта

«Из-за уникальности строения, подход к нему особый. В ходе обсуждения перспектив развития музея Валерий Кокорин поддержал идею создания на его территории полноценной исторической усадьбы. Это позволит посетителям не только знакомиться с экспонатами, собранными энтузиастом-краеведом Владимиром Селюком, но и полностью погружаться в атмосферу прошлых эпох», — рассказал о судьбе исторического здания Сергей Шелест.