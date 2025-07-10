В Омске полным ходом идет реставрация Музея городского быта

Реставрационные работы в здании Музея городского быта вышли на финишную прямую. Проект стартовал летом прошлого года благодаря финансовой поддержке известного омского предпринимателя и мецената Валерия Кокорина. Свежими фото в своем телеграм-канале поделился мэр Омска Сергей Шелест.
Фото: t.me/shelest_sn.
Учитывая уникальность строения, все ремонтные работы выполняются с особой тщательностью и соблюдением исторической достоверности. На данный момент подрядчик завершил укрепление фундамента, очистку и обработку наружных стен специальным водоотталкивающим составом.
Фото: t.me/shelest_sn.
Полностью заменена кровля, установлено новое бетонное крыльцо, а деревянные элементы фасада отреставрированы с сохранением исторического облика. В столярных мастерских ведется изготовление дверей, параллельно осуществляются внутренние отделочные работы.
«Из-за уникальности строения, подход к нему особый. В ходе обсуждения перспектив развития музея Валерий Кокорин поддержал идею создания на его территории полноценной исторической усадьбы. Это позволит посетителям не только знакомиться с экспонатами, собранными энтузиастом-краеведом Владимиром Селюком, но и полностью погружаться в атмосферу прошлых эпох», — рассказал о судьбе исторического здания Сергей Шелест.
Фото: t.me/shelest_sn.
Для реализации проекта предстоит решить вопросы с прилегающими земельными участками и разработать детальный план благоустройства территории. По словам организаторов, обновленный музей может стать одним из ключевых подарков Омску в статусе Культурной столицы России — 2026.
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