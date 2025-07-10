Прогулочное судно из Красноярска в Дивногорск так и не запустили

Тем не менее, судно так и не вышло на маршрут, и сроки его запуска остаются неопределенными. Представители компании «ВодоходЪ» не предоставили комментариев изданию «Дела» относительно дальнейших планов и сроков запуска, отметив лишь, что сообщат о любых изменениях в будущем.