Прогулочное судно из Красноярска в Дивногорск так и не запустили

Из Красноярска в Дивногорск так и не начались рейсы прогулочного судна. Журналисты поинтересовались у представителей компании, планируется ли запуск судна в будущем.
Ранее на этом маршруте курсировал электрический катамаран «ЭкоходЪ», однако летом 2024 года его рейсы были отменены. В настоящее время катамаран выполняет только экскурсионные и прогулочные маршруты по реке Енисей.
В 2025 году круизная компания «ВодоходЪ» анонсировала запуск прогулочного судна на подводных крыльях «Восходъ» из Красноярска в Дивногорск. Первоначально рейсы должны были стартовать 1 мая, затем срок был перенесен на начало июня, а позже — на конец месяца.
На сайте компании «ВодоходЪ» были опубликованы расценки на поездки: в будние дни стоимость билетов варьировалась от 1000 до 1800 рублей в зависимости от выбранного тарифа (льготный, стандартный или комфорт). В пятницу и выходные дни цена составляла от 1200 до 2000 рублей.
Тем не менее, судно так и не вышло на маршрут, и сроки его запуска остаются неопределенными. Представители компании «ВодоходЪ» не предоставили комментариев изданию «Дела» относительно дальнейших планов и сроков запуска, отметив лишь, что сообщат о любых изменениях в будущем.