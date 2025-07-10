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В Иркутске идут работы по благоустройству площади Декабристов

В пространстве появятся памятник «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга» и композиция «Дед, Отец, Сын».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске благоустроят площадь Декабристов. По окончании работ на территории появятся тротуары и пешеходные дорожки, новое освещение, ели и многолетники. Помимо лавочек, качелей и урн, важными элементами пространства станут памятник «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга» и бронзовая композиция «Дед, Отец, Сын».

— Это знаковый объект для нашего города. Долго прорабатывали идею создать сквер. Мы учли мнения патриотических организаций и жителей о том, каким должно получиться это место. Важно сделать все в срок и хорошего качества. Подрядчик здесь ответственный, работы идут по графику, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.

На территории уже удалены аварийные деревья, подготовили основу для дорожек, установили бордюры и проложили кабели для уличного освещения. Под памятник погибшим иркутянам залили фундамент, наполовину готово основание для гранитных стел. Также идет подготовка к укладке тротуарной плитки.