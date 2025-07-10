В Иркутске идут работы по благоустройству площади Декабристов

— Это знаковый объект для нашего города. Долго прорабатывали идею создать сквер. Мы учли мнения патриотических организаций и жителей о том, каким должно получиться это место. Важно сделать все в срок и хорошего качества. Подрядчик здесь ответственный, работы идут по графику, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.