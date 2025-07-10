В Иркутской области Минздрав должен обеспечить пациента важными медикаментами

— В декабре 2023 года врачебная комиссия подтвердила, что пациент нуждается в дополнительном обеспечении лекарствами на будущий год. А именно, нужно постоянно следить за уровнем глюкозы в крови, чтобы мужчина не впал в кому, — пояснили в суде.