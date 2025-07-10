В Иркутской области Минздрав должен обеспечить пациента важными медикаментами

Министерство здравоохранения Иркутской области в обязательном порядке должно обеспечить мужчину важными медикаментами. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, с 1994 года у жителя Приангарья выявлен сахарный диабет первого типа. Мужчине установили инвалидность третьей группы с детства бессрочно.
— В декабре 2023 года врачебная комиссия подтвердила, что пациент нуждается в дополнительном обеспечении лекарствами на будущий год. А именно, нужно постоянно следить за уровнем глюкозы в крови, чтобы мужчина не впал в кому, — пояснили в суде.
Иркутский областной суд обязал Министерство здравоохранения региона предоставить мужчине 24 датчика для системы мониторинга. Также суд взыскал в пользу гражданина компенсацию морального вреда.