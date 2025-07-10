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В российском городе за ночь выпало рекордное за 70 лет количество осадков

На Читу минувшей ночью обрушился рекордный за 70 лет объем осадков.

На Читу минувшей ночью обрушился рекордный за 70 лет объем осадков. В столице Забайкалья выпало 105 мм осадков — это больше месячной нормы июля, сообщила глава отдела обеспечения Гидрометинформации ФГБУ «Забайкальское УГМС» Ирина Размахнина.

«В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков — 105 миллиметров, такого не было 70 лет», — заявила специалист.

Синоптик отметила, что месячная норма по осадкам в июле составляет 88 мм.

К слову, в социальных сетях жители Читы уже активно делятся фотографиями и видео затопленных дорог. В низинах машины оказались залиты водой почти наполовину, по затопленным тротуарам пришлось передвигаться и пешеходам.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самую теплую ночь с 1986 года.