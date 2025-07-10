В российском городе за ночь выпало рекордное за 70 лет количество осадков

На Читу минувшей ночью обрушился рекордный за 70 лет объем осадков. В столице Забайкалья выпало 105 мм осадков — это больше месячной нормы июля, сообщила глава отдела обеспечения Гидрометинформации ФГБУ «Забайкальское УГМС» Ирина Размахнина.
«В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков — 105 миллиметров, такого не было 70 лет», — заявила специалист.
Синоптик отметила, что месячная норма по осадкам в июле составляет 88 мм.
К слову, в социальных сетях жители Читы уже активно делятся фотографиями и видео затопленных дорог. В низинах машины оказались залиты водой почти наполовину, по затопленным тротуарам пришлось передвигаться и пешеходам.
Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самую теплую ночь с 1986 года.