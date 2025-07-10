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ВСУ, уходя из Курской области, заминировали плюшевого медведя

Военный РФ с позывным Ишим уточнил, что ВСУ подло минируют детские вещи, в том числе игрушки.

Источник: Аргументы и факты

Сапёры Вооружённых сил Украины, отступая из Курской области, заминировали плюшевого медвежонка, рассказал российский военнослужащий с позывным Ишим.

Командир сапёрной роты РФ подчеркнул, что ВСУ подло минируют детские вещи, в том числе игрушки.

«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство. Всё это, уходя с позиций, противник минирует», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.

Напомним, СК РФ расследует преступления, совершённые Вооружёнными силами Украины, а также наёмниками ВСУ в Курской области и в других приграничных российских регионах.

Ранее сообщалось, что сапёры находят заминированные и замаскированные телефоны, пакеты, аптечки, а также игрушки в Курской области.