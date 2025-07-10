Сапёры Вооружённых сил Украины, отступая из Курской области, заминировали плюшевого медвежонка, рассказал российский военнослужащий с позывным Ишим.
Командир сапёрной роты РФ подчеркнул, что ВСУ подло минируют детские вещи, в том числе игрушки.
«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство. Всё это, уходя с позиций, противник минирует», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Напомним, СК РФ расследует преступления, совершённые Вооружёнными силами Украины, а также наёмниками ВСУ в Курской области и в других приграничных российских регионах.
Ранее сообщалось, что сапёры находят заминированные и замаскированные телефоны, пакеты, аптечки, а также игрушки в Курской области.