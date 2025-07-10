Эксперт Тихомиров назвал главный признак смертельно опасных грибов

Утолщение внизу ножки гриба указывает на его принадлежность к мухоморовым, то есть особенно ядовитым, отметил в разговоре с aif.ru ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров.
Он объяснил, что одним из смертельно ядовитых грибов, встречающихся в Подмосковье, является бледная поганка.
«Бледная поганка отличается нежно-салатовым оттенком, хотя бывают и белые формы. Нужно обязательно смотреть на низ ножки гриба. У всех мухоморовых внизу ножки есть такое утолщение, мешочек, из которого растут ножки. У съедобных грибов такого обычно нет, а у всех мухоморовых вот это утолщение у ножки есть. Поэтому я грибы вырываю, а не срезаю, чтобы проще было определить», — объяснил он.
По словам эксперта, галерину окаймленную, это второй смертельно ядовитый гриб, встречающийся в Подмосковье, можно отличить по однотонной шляпке.
«Этот гриб легко спутать с опятами, особенно летними. Нужно смотреть на шляпку: у галерины она обычно однотонная, а у опенка будто окрашена кругами разных оттенков, светлее или темнее. Еще один признак — места произрастания. Галерины растут в хвойном лесу по две-три рядом. Опята растут крупными скоплениями. Чтобы не ошибиться и не сорвать случайно ядовитый гриб, лучше отказаться от сбора опят в хвойных лесах», — посоветовал Тихомиров.
Эксперт подчеркнул, что противоядия от токсинов бледной поганки и галерины окаймленной нет, а симптомы отравления проявляются достаточно поздно.
Ранее миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский объяснил, какие виды белых грибов встречаются в подмосковных лесах.