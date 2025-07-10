Эксперт Тихомиров назвал главный признак смертельно опасных грибов

«Бледная поганка отличается нежно-салатовым оттенком, хотя бывают и белые формы. Нужно обязательно смотреть на низ ножки гриба. У всех мухоморовых внизу ножки есть такое утолщение, мешочек, из которого растут ножки. У съедобных грибов такого обычно нет, а у всех мухоморовых вот это утолщение у ножки есть. Поэтому я грибы вырываю, а не срезаю, чтобы проще было определить», — объяснил он.