Под Красноярском полностью отремонтировали трассу Минино — Бугачево

В Красноярском крае завершили ремонт дороги Минино — Бугачево. Об этом сообщает краевое Управление автодорог.
Специалисты уложили новый асфальт, обустроили остановку с пешеходным переходом на первом километре трассы, отсыпали обочины, установили ограждение, сделали водоотведение, нанесли разметку, поставили дорожные знаки. Дорога протяженностью 2,7 км полностью отремонтирована.
Всего в этом году планируется отремонтировать порядка 200 км краевых дорог и ввести в эксплуатацию 10 мостов. На это выделено 9,4 млрд рублей.
Ранее сообщалось о том, что к первому сентября в Красноярске после капитального ремонта откроют две школы.