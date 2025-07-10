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Под Красноярском полностью отремонтировали трассу Минино — Бугачево

На участке завершились ремонтные работы.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае завершили ремонт дороги Минино — Бугачево. Об этом сообщает краевое Управление автодорог.

Специалисты уложили новый асфальт, обустроили остановку с пешеходным переходом на первом километре трассы, отсыпали обочины, установили ограждение, сделали водоотведение, нанесли разметку, поставили дорожные знаки. Дорога протяженностью 2,7 км полностью отремонтирована.

Всего в этом году планируется отремонтировать порядка 200 км краевых дорог и ввести в эксплуатацию 10 мостов. На это выделено 9,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что к первому сентября в Красноярске после капитального ремонта откроют две школы.