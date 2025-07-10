Названы пять дат в июле, которые идеально подходят для отдыха

28-й лунный день хорош в равной мере для любых начинаний, будь то покупка машины, финансовые займы или поездка мечты. День пройдет под знаком Рака и подготовит нас к последующему обновлению Луны. Это благоприятное и вдохновляющее время для получения новых впечатлений, эмоций и обретения гармонии внутри себя. Однако людям, склонным к метеозависимости, стоит быть осторожнее с чересчур активным отдыхом, поскольку в указанные сутки Луна окажется слишком близко к Юпитеру, что может спровоцировать небольшие скачки давления.