Названы пять дат в июле, которые идеально подходят для отдыха

В каждом месяце есть даты, которые подходят для отдыха лучше остальных. Дело в том, что они находятся под влиянием особенных астрологических процессов — на них действуют стадии Луны, ретроградность планет и другие факторы. Какие дни в июле идеально подходят для отпуска, рассказала «Вечерней Москве» эзотерик Аделина Панина.
11 июля.
Начало убывающей Луны в знаке Козерога гарантирует, что даже самые амбициозные планы абсолютно точно будут реализованы. А значит, если запланировать старт летнего отдыха на указанное число, весь оставшийся отпуск пройдет идеально. Никаких неприятных сюрпризов не предвидится, а энергии, задора и хорошего самочувствия хватит даже для очень активного досуга.
14 июля.
Энергетически позитивная и сильная дата. В нее обязательно стоит запланировать отдых, в том числе любые путешествия за границу. Убывающая Луна в знаке Рыб поспособствует освобождению от стереотипов и давних привычек, гарантируя безболезненный и интересный выход из зоны комфорта в погоне за новыми впечатлениями, которые вы гарантированно получите. 14 июля отлично подходит для романтических поездок и сближения с партнером, даже если это ваш первый совместный отдых.
17 июля.
Идеальным для вас окажется и отдых 17 июля, то есть перед самым началом ретроградного Меркурия, который начнет влиять на многие события с 18 июля. Постарайтесь отправиться в путь именно в указанную дату до полуночи, чтобы избежать препятствий и преград. Отдых пройдет под знаком деятельного Овна, поэтому может порадовать экстремалов и бывалых путешественников: вас ждет море приятных и неожиданных приключений.
23 июля.
28-й лунный день хорош в равной мере для любых начинаний, будь то покупка машины, финансовые займы или поездка мечты. День пройдет под знаком Рака и подготовит нас к последующему обновлению Луны. Это благоприятное и вдохновляющее время для получения новых впечатлений, эмоций и обретения гармонии внутри себя. Однако людям, склонным к метеозависимости, стоит быть осторожнее с чересчур активным отдыхом, поскольку в указанные сутки Луна окажется слишком близко к Юпитеру, что может спровоцировать небольшие скачки давления.
27 июля.
Четвертые лунные сутки в Деве и в растущей фазе преумножат вашу энергию в несколько раз. В данный период рекомендован легкий и приятный отдых. Важно настроить себя на получение удовольствия, и тогда даже ретроградный Меркурий, находясь на пике, не сможет испортить ни планов, ни настроения. Сутки обещают быть наполненными позитивными вибрациями, расслабленной атмосферой и душевным общением с хорошими людьми. Обязательно используйте указанную дату для укрепления семейных отношений и гармонии в паре.
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