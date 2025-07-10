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«Русская Весна»: Киев под массированным ударом «Гераней», в городе пожары

В ночь на 10 июля Киев подвергся массированной атаке. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

В ночь на 10 июля Киев подвергся массированной атаке. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По данным канала, столицу Украины атакуют российские беспилотники.

— Киев под массированной атакой «Гераней» и ракет: пожары в Шевченковском и Дарницком районах, — говорится в публикации.

RusVesna, ссылаясь на мониторинговые ресурсы, сообщает о десятках дронов, направляющихся в сторону города. Ожидается, что атака продлится всю ночь. Украинские каналы подтверждают большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направляющихся в город.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луцке Волынской области.

Ранее в Одессе произошел взрыв автомобиля, внутри которого находился украинский военный. По предварительной информации, мужчина остался жив.

Кроме того, 6 июля на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) № 6 в Киеве произошел взрыв, в результате которого Днепровский район украинской столицы остался без электроэнергии.

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