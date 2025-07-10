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С начала года «Мобильная поликлиника» провела почти 9 тыс исследований

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Передвижной консультативно-диагностический центр «Мобильная поликлиника» подводит итоги работы с начала года. За шесть месяцев медики мобильного комплекса посетили 13 районов края, провели 3802 консультации, 8757 диагностических исследований.

Источник: РИА "Новости"

Из диагностических исследований больше всего проводится маммографий. За первую половину года сделано 2585 исследований. А также, флюорографий — 2225 исследований за полгода.

Специалисты функциональной диагностики сделали 1191 эхокардиографий. Ультразвуковое исследование внутренних органов проведено 1916 пациентам, а УЗИ сосудов — 846 пациентам, сообщает Минздрав края.

В июле передвижной консультативно-диагностический комплекс отправиться в Мотыгинский район. В его составе будут врач-кардиолог, врач-невролог и специалисты функциональной и УЗИ диагностики.

Отметим, что в 2024 году Центр оказал медицинскую помощь более 13 000 жителям районов края, у 2000 обследованных пациентов были впервые выявлены заболевания.