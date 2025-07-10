С начала года «Мобильная поликлиника» провела почти 9 тыс исследований

Из диагностических исследований больше всего проводится маммографий. За первую половину года сделано 2585 исследований. А также, флюорографий — 2225 исследований за полгода.
Специалисты функциональной диагностики сделали 1191 эхокардиографий. Ультразвуковое исследование внутренних органов проведено 1916 пациентам, а УЗИ сосудов — 846 пациентам, сообщает Минздрав края.
В июле передвижной консультативно-диагностический комплекс отправиться в Мотыгинский район. В его составе будут врач-кардиолог, врач-невролог и специалисты функциональной и УЗИ диагностики.
Отметим, что в 2024 году Центр оказал медицинскую помощь более 13 000 жителям районов края, у 2000 обследованных пациентов были впервые выявлены заболевания.