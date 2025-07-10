В зоне боевых действий на Украине был ликвидирован 35-летний наемник Кристофер Роберт Каллио из Финляндии, сообщил aif.ru финский журналист Кости Хейсканен.
«Еще недавно, 21 июня, в Киеве на Крещатике финские наемники читали проповеди, какие они “замечательные” военные и какие “замечательные” герои их братья. Вчера пришли новости, что финский наемник Кристофер Роберт Каллио погиб. Он тоже ярый нацист, который орал, что будет “убивать русских”», — сказал Хейсканен.
Боевики во время встречи на Крещатике подтвердили гибель более 10 финских наемников, добавил военкор.
«Но они не говорят о пропавших без вести. Поэтому, как я и говорил, более 20 финнов сгинуло в зоне боевых действий. Официально власти Финляндии никак это не комментируют», — резюмировал Хейсканен.
Ранее сообщалось, что польские наемники разорвали контракты с ВСУ и сбежали из Сумской области.