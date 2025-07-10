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Хейсканен: ликвидирован финский наемник, который хотел «убивать русских»

На Украине погибло около 20 финских наемников, рассказал военкор.

Источник: Аргументы и факты

В зоне боевых действий на Украине был ликвидирован 35-летний наемник Кристофер Роберт Каллио из Финляндии, сообщил aif.ru финский журналист Кости Хейсканен.

«Еще недавно, 21 июня, в Киеве на Крещатике финские наемники читали проповеди, какие они “замечательные” военные и какие “замечательные” герои их братья. Вчера пришли новости, что финский наемник Кристофер Роберт Каллио погиб. Он тоже ярый нацист, который орал, что будет “убивать русских”», — сказал Хейсканен.

Боевики во время встречи на Крещатике подтвердили гибель более 10 финских наемников, добавил военкор.

«Но они не говорят о пропавших без вести. Поэтому, как я и говорил, более 20 финнов сгинуло в зоне боевых действий. Официально власти Финляндии никак это не комментируют», — резюмировал Хейсканен.

Ранее сообщалось, что польские наемники разорвали контракты с ВСУ и сбежали из Сумской области.