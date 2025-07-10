Хейсканен: ликвидирован финский наемник, который хотел «убивать русских»

«Еще недавно, 21 июня, в Киеве на Крещатике финские наемники читали проповеди, какие они “замечательные” военные и какие “замечательные” герои их братья. Вчера пришли новости, что финский наемник Кристофер Роберт Каллио погиб. Он тоже ярый нацист, который орал, что будет “убивать русских”», — сказал Хейсканен.