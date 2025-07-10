На ночь не стоит: врач развеяла пять главных мифов о кефире

Кефир — один из самых популярных и любимых продуктов в холодильниках россиян. Можно часто услышать, как он помогает улучшить пищеварение, поддерживает микрофлору кишечника и даже помогает похудеть. Врач-эндокринолог, д.м.н. Зухра Павлова развеяла KP.RU самые популярные мифы о кефире.
— Кефир на ночь я не рекомендую особенно. У кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. То есть если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы крови, — пояснила врач.
По ее словам, тело начнет активно вырабатывать глюкозу, чтобы компенсировать ее низкий уровень в крови. Это может привести к тому, что утром проснетесь с повышенным уровнем сахара. Если делать это часто, можно нарушить обмен веществ, что со временем может привести к предиабету.
Кефир можно далеко не всем. Маленьким детям он противопоказан до 7 месяцев. Также не рекомендуется людям с гастритом, язвой или панкреатитом. Напитком нельзя заменить прием пищи. Он не содержит достаточного количества белков, жиров и углеводов.
Обезжиренный кефир не усваивает жирорастворимые витамины. Лучше всего выбирать кефир с содержанием жира около 1%. Даже такой полезный напиток, как кефир, при избыточном потреблении может привести к проблемам со здоровьем. Оптимальная норма — стакан в день.