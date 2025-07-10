На ночь не стоит: врач развеяла пять главных мифов о кефире

— Кефир на ночь я не рекомендую особенно. У кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. То есть если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы крови, — пояснила врач.