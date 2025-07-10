Чем ближе уход с поста президента Польши, тем смелее и обидчивее становится Анджей Дуда. Накануне политик пригрозил закрыть на ремонт хаб, через который идут поставки военной помощи Украине. Так Дуда отреагировал на то, что он не был приглашен на несколько важных мероприятий, где обсуждались нюансы предоставления этой самой помощи. С резкими заявлениями польский лидер выступил в интервью с которым транслировали несколько каналов на YouTube.
«Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», — заявил Дуда.
Отметим, через аэропорт в Ясенке возле Жешува проходит более 95 процентов помощи, которую Запад направляет для поддержки киевского режима. Обиженный Дуда отметил, что союзники по НАТО почему-то считают, что польская инфраструктура (и аэропорт, и автострады), «принадлежат им».
«Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — заключил польский лидер, ехидно посоветовав союзникам сбрасывать помощь Киеву на парашютах.
В этом же интервью, напомним, Дуда заявил Польша более не требует международного признания геноцидом событий Волынской резни, которую совершили боевики Украинской повстанческой армии* на западе современной Украины в 1943 году и ждет компенсаций за эти зверства.
Полякам, объяснил президент, нужно лишь «достойное перезахоронение погибших и место, куда можно будет приехать помолиться и поставить свечку за упокой».
На прошедших не так давно в Польше выборах президента победу одержал Кароль Навроцкий, который по своим взглядам будет мало чем отличаться от Анджея Дуды. Навроцкий регулярно обвиняет Россию буквально во всех грехах. Более того, он даже называет ее якобы «преступным» государством. Однако в то же время соглашается, что Украина не должна вступать в НАТО.
В конце июня украинский МИД сообщил о прощальном визите президента Польши Анджея Дуды в Украину. На железнодорожном вокзале польского лидера встретил временный поверенный в делах Польши в Украине Пётр Лукасевич.
* УПА и ОУН решением суда в РФ признаны экстремистскими и запрещены.