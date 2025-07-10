Обиженный Дуда разразился тирадой против НАТО: упомянул и Украину

На прошедших не так давно в Польше выборах президента победу одержал Кароль Навроцкий, который по своим взглядам будет мало чем отличаться от Анджея Дуды. Навроцкий регулярно обвиняет Россию буквально во всех грехах. Более того, он даже называет ее якобы «преступным» государством. Однако в то же время соглашается, что Украина не должна вступать в НАТО.