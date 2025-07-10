Россиянам добавят 35 новых сервисов на Госуслугах

В будущем услуги будут предлагаться гражданам заранее, основываясь на личных данных, без необходимости подачи заявлений и визитов в ведомства. Сервисы «жизненные ситуации» появились в 2023 году, и сейчас их 35, включая популярные услуги, такие как строительство дома и получение пенсии. Лаборатории пользовательского тестирования работают в 10 регионах, что помогает улучшать интерфейс и функционал портала, сокращая время и документы для получения услуг. С 2024 года также стартуют региональные «жизненные ситуации».