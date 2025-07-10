Россиянам добавят 35 новых сервисов на Госуслугах

Новые услуги охватят покупку недвижимости, опеку и дистанционное участие в судах.
В 2025 году на портале «Госуслуг» появится 35 новых «жизненных ситуаций» для граждан и бизнеса. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«До конца года на портале 'Госуслуг' появится 35 новых 'жизненных ситуаций'», — передает сообщение аппарата ТАСС. Там добавили, что для россиян станут доступны сервисы по планированию и рождению ребенка, поддержке за границей и сервис для домашних животных.
Это решение принято на заседании подкомиссии по повышению качества госуслуг. Новые услуги охватят покупку недвижимости, оформление опеки, дистанционное участие в судах, запись детских кружков и решение вопросов, связанных с владением оружием.
В будущем услуги будут предлагаться гражданам заранее, основываясь на личных данных, без необходимости подачи заявлений и визитов в ведомства. Сервисы «жизненные ситуации» появились в 2023 году, и сейчас их 35, включая популярные услуги, такие как строительство дома и получение пенсии. Лаборатории пользовательского тестирования работают в 10 регионах, что помогает улучшать интерфейс и функционал портала, сокращая время и документы для получения услуг. С 2024 года также стартуют региональные «жизненные ситуации».