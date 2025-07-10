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Суд закончил рассмотрение дела Прилучного и Муцениеце об опеке над сыном

Судебное следствие по делу российских актеров и бывших супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного завершено — решение суда ожидается в конце июля.

Судебное следствие по делу российских актеров и бывших супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного завершено — решение суда ожидается в конце июля. Об этом сообщила адвокат Прилучного Оксана Даниелова.

Актеры продолжительное время ведут спор о месте проживания их общего сына Тимофея. В настоящее время ребенок находится с отцом.

Как пояснила адвокат Прилучного Оксана Даниелова, актер не намеревался затягивать судебный процесс в связи с беременностью Муцениеце. Юрист подчеркнула, что именно она подписала заявление о привлечении актрисы к ответственности за клевету. По ее словам, этот шаг был предпринят для защиты интересов доверителя.

«Сразу скажу: заявление подписано непосредственно мной, не Павлом. У него довольно вынужденная позиция в данном конкретном случае, поэтому, к сожалению, инициатор и агрессор — непосредственно я», — заявила Даниелова.

Адвокат также добавила, что Муцениеце до сих пор не предпринимала попыток встретиться с сыном. При этом Прилучный не создает препятствий для их общения, утверждает юрист. Известно, что общая дочь артистов Мия в настоящее время гостит у Павла.

Почти год Тимофей проживает совместно с Павлом Прилучным и его супругой Зепюр Брутян. Агата Муцениеце утверждает, что ее бывший муж намеренно забрал ребенка, чтобы избежать уплаты алиментов. Сам Прилучный не комментировал детали, лишь отмечая, что все заявления его экс-супруги не соответствуют действительности.

Артисты состояли в браке с 2011 по 2020 год. У них родились двое детей. В настоящее время между бывшими супругами продолжаются судебные тяжбы относительно размера алиментных выплат и определения порядка общения детей с родителями. Новое дело о клевете связано с обвинениями телеведущей в якобы имевших место избиениях в период их семейной жизни.

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