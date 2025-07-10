Омск вышел из категории неблагоприятных регионов по качеству городской среды

По данным Минстроя России, Омск значительно улучшил показатели индекса качества городской среды (ИКГС) и вышел из категории регионов с неблагоприятной оценкой. Об этом сообщили на заседании комитета по вопросам ЖКХ Контрольно-счетной палаты 9 июля 2025 года.
За последние пять лет ИКГС Омска увеличился почти в два раза. Если с 2019 по 2023 год город находился в зоне неблагоприятных регионов с показателем 161 балла (из возможных 180), то сейчас город преодолел отметку в 180 баллов, войдя в категорию территорий с удовлетворительным уровнем благоустройства.
В данный момент власти активно занимаются озеленением городской черты, но проблема низкой приживаемости зеленых насаждений в городе остается актуальной. По словам депутатов Горсовета, цель создания целостной системы озеленения и благоустройства, обозначенная в Концепции «Город — сад», пока не достигнута. Однако администрация города активно работает над решением выявленных проблем и принимает рекомендации КСП к исполнению.
В свою очередь депутаты также отметили недостаточное содержание общественных пространств в округах. Многие скверы и парки нуждаются в более системном подходе к обслуживанию и развитию. Информация КСП была принята к сведению, а дальнейшие шаги по совершенствованию городской среды будут согласованы с учетом текущих рекомендаций и предложений депутатов.
Ранее мы писали, что в Омске планируется ввести стандарт размещения нестационарных торговых точек.