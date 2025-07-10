Омск вышел из категории неблагоприятных регионов по качеству городской среды

За последние пять лет ИКГС Омска увеличился почти в два раза. Если с 2019 по 2023 год город находился в зоне неблагоприятных регионов с показателем 161 балла (из возможных 180), то сейчас город преодолел отметку в 180 баллов, войдя в категорию территорий с удовлетворительным уровнем благоустройства.