Полковник Алехин назвал виды оружия, которые Трамп поставит Зеленскому

Накануне американские СМИ сообщили, что Трамп пообещал Зеленскому «немедленно отправить» десять ракет-перехватчиков Patriot. При этом высокопоставленный офицер украинских ВВС отметил, что такого количества не хватит даже для одного боя, добавив, что если так и произойдет, «это будет просто глупой шуткой».