Полковник Алехин назвал виды оружия, которые Трамп поставит Зеленскому

Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин назвал виды вооружения, которые президент США Дональд Трамп поставит Украине.
Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон планирует передать Киеву «больше оружия», отметив, что речь идет об «оборонительных» видах.
«В первую очередь, Соединенные Штаты передадут киевскому режиму вооружение ПВО. Я имею в виду ЗРК Patriot. Также будет передано инженерное оборудование для того, чтобы возводить фортификационные сооружения на линиях обороны», — сказал Алёхин.
При этом эксперт выразил уверенность, что количество поставленного оружия будет небольшим.
«Трамп говорит сегодня одно, завтра — другое, послезавтра — третье… Вооружение поставлено будет, но не в таком количестве, как американцы поставляли в 2023 году или в 2024-м. То есть намного меньше», — отметил Алехин.
Накануне американские СМИ сообщили, что Трамп пообещал Зеленскому «немедленно отправить» десять ракет-перехватчиков Patriot. При этом высокопоставленный офицер украинских ВВС отметил, что такого количества не хватит даже для одного боя, добавив, что если так и произойдет, «это будет просто глупой шуткой».