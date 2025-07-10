В Башкирии ожидаются град, грозы и ливни

Стало известно, какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни. Подробный прогноз предоставили синоптики республиканского гидрометцентра.
Так, сегодня, 10 июля, ожидается переменчивая погода: местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможны ливни и град. Ветер юго-западный умеренный, во время грозы усилится до сильных порывов. Днем воздух прогреется до +27…+32°C.
В пятницу, 11 июля, сохранится вероятность дождей, ночью возможны грозы. Ветер западный и северо-западный умеренный с отдельными порывами. Ночью столбики термометров покажут +13…+18°C, днем — +26…+31°C.
В субботу, 12 июля, погода останется неустойчивой: местами кратковременные осадки. Ветер западного и северо-западного направления умеренный, временами порывистый. Температура ночью +13…+18°C, днем +23…+28°C.
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