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Чита пережила рекордное за 70 лет выпадение осадков. Видео

В Чите Забайкальского края за ночь выпало 105 миллиметров осадков, что превысило месячную норму и стало рекордом за 70 лет. Об этом рассказала начальник отдела обеспечения Гидрометинформации ФГБУ «Забайкальское УГМС» Ирина Размахнина.

В Чите выпало большое количество осадков.

В Чите Забайкальского края за ночь выпало 105 миллиметров осадков, что превысило месячную норму и стало рекордом за 70 лет. Об этом рассказала начальник отдела обеспечения Гидрометинформации ФГБУ «Забайкальское УГМС» Ирина Размахнина.

«В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков — 105 миллиметров, такого не было 70 лет», — передает слова Размахниной РИА Новости. Она добавила, что в городе зафиксированы подтопления: в низинах машины были залиты водой, пешеходы передвигались по затопленным тротуарам, а водители искали утерянные запчасти. Кадры подтопления опубликовало МЧС по Забайкальскому краю.