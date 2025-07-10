Чита пережила рекордное за 70 лет выпадение осадков. Видео

«В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков — 105 миллиметров, такого не было 70 лет», — передает слова Размахниной РИА Новости. Она добавила, что в городе зафиксированы подтопления: в низинах машины были залиты водой, пешеходы передвигались по затопленным тротуарам, а водители искали утерянные запчасти. Кадры подтопления опубликовало МЧС по Забайкальскому краю.