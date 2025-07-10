Почти 7,5 миллиона отдал мошенникам житель Прикамья

Установлено, что соликамцу поступали звонки через мессенджер и приходили смс-сообщения от неизвестных абонентов. Сначала от имени бывшего работодателя мужчине передали информацию о том, что на предприятии произошла утечка персональных данных. Затем на связь вышли якобы сотрудники силового ведомства и некие финансовые эксперты. Сообща аферисты убедили потерпевшего, что на него оформлены кредиты на сумму 700 тысяч рублей и нужно перевести в другой банк все имеющиеся на счетах денежные средства.