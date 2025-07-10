Почти 7,5 миллиона отдал мошенникам житель Прикамья

В Соликамске возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. Преступники обманом похитили у 45-летнего местного жителя почти 7,5 млн рублей, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что соликамцу поступали звонки через мессенджер и приходили смс-сообщения от неизвестных абонентов. Сначала от имени бывшего работодателя мужчине передали информацию о том, что на предприятии произошла утечка персональных данных. Затем на связь вышли якобы сотрудники силового ведомства и некие финансовые эксперты. Сообща аферисты убедили потерпевшего, что на него оформлены кредиты на сумму 700 тысяч рублей и нужно перевести в другой банк все имеющиеся на счетах денежные средства.
Каждое утро мошенники звонили соликамцу, давали указания и контролировали каждый его шаг. Находясь под их влиянием, потерпевший держал все в тайне и никому не рассказывал о происходящем.
В итоге мужчина снял в другом городе 5 млн рублей и передал лжесотруднику правоохранительных органов по кодовому слову.
Пользуясь состоянием стресса соликамца, мошенники продолжили обман. Они убедили его продать дорогостоящую иномарку. Вырученные 2,4 млн рублей мужчина также отдал якобы силовику, встреча с которым прошла в гаражном массиве Соликамска.
Но и на этом преступники не насытились. Через несколько дней те же консультанты снова вышли на связь и предложили вернуть машину, оформив кредит на 2 млн рублей. Потерпевший наконец-то решил рассказать о произошедшем жене. Та сразу поняла, что ее муж стал жертвой мошенников. Мужчина обратился с заявлением в органы внутренних дел.
Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к противоправным деяниям. Ведется следствие.
В ГУ МВД по Пермскому краю отмечают, что преступники используют методы психологического воздействия, противостоять которым может не каждый, и советуют в качестве самого надежного способа вообще не начинать разговор с аферистами. Обезопасить себя от звонков мошенников поможет специальное приложение на смартфоне или сервис для проверки номеров. Такой сервис сообщит, кто звонит, а если окажется, что это мошенник, — посоветует, как действовать.