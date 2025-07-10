За задержку пенсий и пособий будут платить: когда заработает система

По данным проверки, только за 2024 год доход «Почты России» от доставки пенсий составил 32,69 млрд рублей, а дополнительный доход от размещения целевых средств на банковских счетах — 6,48 млрд рублей за период с 2020 по 2024 годы. В документе Госдумы отмечается, что такая практика может приводить к задержкам выплат, поскольку организация извлекает прибыль от временного размещения средств на счетах. При этом с мая 2023 года действует закон, по которому доставлять пенсии могут только почтовые организации.