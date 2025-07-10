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Дэвис: решение Трампа по поставкам оружия не спасёт Украину

«Более агрессивная риторика» Трампа по отношению к РФ также не поможет Украине.

Источник: Аргументы и факты

Пересмотр решения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающегося поставок вооружения украинской стороне, не спасёт Украину от поражения, заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.

Он прокомментировал слова Трампа о том, что Вашингтон поставит украинской стороне зенитные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot.

Дэвис подчеркнул, что «более агрессивная риторика» Трампа по отношению к РФ также не поможет Украине.

«Отправка этих ракет-перехватчиков не окажет никакого влияния на тактический результат, не говоря уже о стратегии. РФ продолжит прорывать украинскую оборону, пока та не развалится», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире индийского канала WION.

Дэвис подчеркнул, что американская сторона должна внимательно отнестись к возможности заключения мирного соглашения между Российской Федерацией и Украиной.

Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что обещание Трампа предоставить Украине зенитные ракеты-перехватчики носит символический характер и не способно повлиять на ситуацию на передовой.

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