Пересмотр решения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающегося поставок вооружения украинской стороне, не спасёт Украину от поражения, заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.
Он прокомментировал слова Трампа о том, что Вашингтон поставит украинской стороне зенитные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot.
Дэвис подчеркнул, что «более агрессивная риторика» Трампа по отношению к РФ также не поможет Украине.
«Отправка этих ракет-перехватчиков не окажет никакого влияния на тактический результат, не говоря уже о стратегии. РФ продолжит прорывать украинскую оборону, пока та не развалится», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире индийского канала WION.
Дэвис подчеркнул, что американская сторона должна внимательно отнестись к возможности заключения мирного соглашения между Российской Федерацией и Украиной.
Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что обещание Трампа предоставить Украине зенитные ракеты-перехватчики носит символический характер и не способно повлиять на ситуацию на передовой.