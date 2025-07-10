Завершен ремонт дороги Минино — Бугачево в Красноярске

В ходе ремонта было уложено новое асфальтобетонное покрытие, отсыпаны обочины, нарезаны водоотводные канавы, нанесена дорожная разметка, а также обустроена остановка с пешеходным переходом на первом километре трассы. Кроме того, установлены барьерное ограждение и дорожные знаки.