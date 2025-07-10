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Завершен ремонт дороги Минино — Бугачево в Красноярске

В Красноярске завершились работы по ремонту дороги Минино — Бугачево в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Красноярске завершились работы по ремонту дороги Минино — Бугачево в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления дорожного хозяйства.

В ходе ремонта было уложено новое асфальтобетонное покрытие, отсыпаны обочины, нарезаны водоотводные канавы, нанесена дорожная разметка, а также обустроена остановка с пешеходным переходом на первом километре трассы. Кроме того, установлены барьерное ограждение и дорожные знаки.

Представители «Народного фронта» провели осмотр обновленного объекта и предложили синхронизировать работу министерства транспорта и краевых дорожников с муниципальными образованиями. Замечаний по качеству выполненных работ не выявлено.

«Это необходимо для того, чтобы ремонтируемая часть дороги внутри населенного пункта проводилась одновременно с краевой частью», — отметил куратор проекта «Народный фронт. Дороги» Евгений Рец.

Ранее рассказывали, что в Железногорске разыскивают водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе.