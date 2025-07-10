Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни голливудский сценарист Дэвид Флеботт

Ушел из жизни голливудский сценарист Дэвид Флеботт.

Ушел из жизни голливудский сценарист Дэвид Флеботт. Его творчество было отмечено номинацией на премию «Эмми».

Он внес значительный вклад в телевизионную индустрию, участвуя в создании таких известных проектов, как «Отчаянные домохозяйки», «Подпольная империя» и «Король Талсы», информирует Deadline.

Начало карьеры Флеботта было связано с комедийным жанром: он работал над сценариями ситкомов «Эллен», «Непредсказуемая Сьюзан» и «Уилл и Грэйс».

В период с 2008 по 2012 год он занимал позицию сопродюсера в популярном сериале «Отчаянные домохозяйки», после чего сосредоточился на драматических работах, создавая сценарии для «Подпольной империи» и «Я умираю со смеху». Он также приложил руку к проектам «Клан Сопрано» и «Я умираю здесь». Его финальной работой стал криминальный телесериал «Король Талсы».

В 1999 году Флеботт был номинирован на «Эмми» за участие в мультсериале The PJs, а также дважды выдвигался на премию Гильдии сценаристов США за вклад в сценарии «Подпольной империи».

Читайте также: Умер советский украинский композитор Игорь Поклад.