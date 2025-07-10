Ушел из жизни голливудский сценарист Дэвид Флеботт. Его творчество было отмечено номинацией на премию «Эмми».
Он внес значительный вклад в телевизионную индустрию, участвуя в создании таких известных проектов, как «Отчаянные домохозяйки», «Подпольная империя» и «Король Талсы», информирует Deadline.
Начало карьеры Флеботта было связано с комедийным жанром: он работал над сценариями ситкомов «Эллен», «Непредсказуемая Сьюзан» и «Уилл и Грэйс».
В период с 2008 по 2012 год он занимал позицию сопродюсера в популярном сериале «Отчаянные домохозяйки», после чего сосредоточился на драматических работах, создавая сценарии для «Подпольной империи» и «Я умираю со смеху». Он также приложил руку к проектам «Клан Сопрано» и «Я умираю здесь». Его финальной работой стал криминальный телесериал «Король Талсы».
В 1999 году Флеботт был номинирован на «Эмми» за участие в мультсериале The PJs, а также дважды выдвигался на премию Гильдии сценаристов США за вклад в сценарии «Подпольной империи».
Читайте также: Умер советский украинский композитор Игорь Поклад.