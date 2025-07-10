Ушел из жизни голливудский сценарист Дэвид Флеботт.

В период с 2008 по 2012 год он занимал позицию сопродюсера в популярном сериале «Отчаянные домохозяйки», после чего сосредоточился на драматических работах, создавая сценарии для «Подпольной империи» и «Я умираю со смеху». Он также приложил руку к проектам «Клан Сопрано» и «Я умираю здесь». Его финальной работой стал криминальный телесериал «Король Талсы».