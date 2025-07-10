Жена Макрона пережила страшную трагедию: вот почему она странно вела себя в Британии

Во время визита в Великобританию супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя отстраненно и игнорировала своего мужа. На эту деталь обратили внимание источники британской газеты Daily Mail.
Близко знакомый с президентской четой собеседник издания отметил, что главной причиной того, что первая леди Франции была подавлена и чувствовала себя неловко в присутствии Эммануэля Макрона, это смерть сестры.
«Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла» — сказал источник.
Отметим, речь идет о старшей сестре первой леди, 93-летней Анне-Марии Троньё, скончавшейся на прошлой неделе в родном городе семьи Амьен на севере Франции. Несмотря на траур, Бриджит Макрон все же решила сопровождать супруга во время поездки в Великобританию.
И вполне вероятно, не зря. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе торжественного банкета в Виндзорском замке заигрывал с чужой женой. Речь идет о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Выпив шампанского, французский лидер раскрепостился — он начал у всех на виду подмигивать Кейт Миддлтон, на что принцесса отреагировала дежурной улыбкой.
А до этого между французским президентом Эммануэлем Макроном и его женой Брижит произошла новая ссора. Уже не в первый раз первая леди Франции унизила мужа при выходе из самолета. На этот раз она отказалась брать мужа за руку, а самостоятельно, «по-мужски», спустилась с трапа.