Жена Макрона пережила страшную трагедию: вот почему она странно вела себя в Британии

А до этого между французским президентом Эммануэлем Макроном и его женой Брижит произошла новая ссора. Уже не в первый раз первая леди Франции унизила мужа при выходе из самолета. На этот раз она отказалась брать мужа за руку, а самостоятельно, «по-мужски», спустилась с трапа.