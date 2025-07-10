Реконструкцию улицы Пугачева в Уфе закончат осенью

В список обновляемых дорог входят и подъездные пути к садовым некоммерческим товариществам: в этом году планируют отремонтировать 24 таких дороги общей протяжённостью 25 километров с охватом 85 товариществ.
По словам начальника управления дорог «Приуралье» Дениса Абрамова, в 2025 году строители реконструируют на автодороге М-7 «Волга» два участка длиной 21,6 километра. Кроме того, в планах стоит восстановление 138 километров дорог, повреждённых при строительстве скоростной трассы М-12 «Восток».
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что в этом году в городе запланировано привести в порядок 23 участка общей протяжённостью 19,5 километра.
— Речь идёт о ремонте Нижегородского автобусного кольца на Силикатной и Большой Заливной улицах, участков улиц Маршала Жукова и Сельской Богородской, перекрёстка Трамвайной улицы и Седова, — уточнили в пресс-службе главы региона. — Кроме того, строители уже завершили работы на улицах Бессонова, Агиша и перекрёстке Энтузиастов и Лесотехникума.
Ратмир Мавлиев отметил, что продолжается благоустройство тротуаров на «гостевых» улицах — Ленина, Цюрупы, Чернышевского, Новомостовой и Мустая Карима.
— Важным этапом развития транспортной инфраструктуры столицы Башкирии станет запуск осенью этого года реконструированной улицы Пугачёва и обновлённого арочного моста через реку Белую в районе Южного выезда из Уфы, — подытожили в пресс-службе главы региона.