Реконструкцию улицы Пугачева в Уфе закончат осенью

В этом году в Башкирии приведут в порядок 280 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 740 километров, а также 12 мостов. Строители уже приступили к работам на 65 участках. Об этом сообщили на совещании в формате «Транспортный час», которое провел глава региона Радий Хабиров.