Врач Новоселов назвал простые правила, помогающие не допустить деменции

При соблюдении ряда простых правил появления деменции можно не допустить. О профилактике деменции aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
«Сегодня во всем мире действуют такие правила профилактики. Во-первых, физическая активность. Она должна быть дозированной. В основном аэробная, но и силовая тоже нужна. Аэробная — значит, движение в определенном объеме, определенном ритме», — отметил Новоселов.
На втором месте в профилактике деменции стоит питание.
«Нужно сбалансировать питание, особенно россиянам пожилого возраста. Оно часто разбалансировано в сторону углеводов. Пищу нужно сбалансировать по макро- и микронутриентам», — отметил врач.
Также Новоселов посоветовал не забывать следить за возрастными заболеваниями.
«Особенно речь о диабете второго типа. Он приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Развивается атеросклероз, на его фоне ухудшается транспортировка кислорода в ткани, возникает гипоксия, тканевая гипоксия мозга ускоряет деменцию», — пояснил невролог.
Новоселов посоветовал не забывать посещать врачей и принимать необходимые лекарства по назначению.
Ранее Новоселов рассказал о первых признаках деменции.