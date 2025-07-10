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Врач Новоселов назвал простые правила, помогающие не допустить деменции

Новоселов посоветовал не забывать посещать врачей и принимать необходимые лекарства по назначению.

Источник: Аргументы и факты

При соблюдении ряда простых правил появления деменции можно не допустить. О профилактике деменции aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«Сегодня во всем мире действуют такие правила профилактики. Во-первых, физическая активность. Она должна быть дозированной. В основном аэробная, но и силовая тоже нужна. Аэробная — значит, движение в определенном объеме, определенном ритме», — отметил Новоселов.

На втором месте в профилактике деменции стоит питание.

«Нужно сбалансировать питание, особенно россиянам пожилого возраста. Оно часто разбалансировано в сторону углеводов. Пищу нужно сбалансировать по макро- и микронутриентам», — отметил врач.

Также Новоселов посоветовал не забывать следить за возрастными заболеваниями.

«Особенно речь о диабете второго типа. Он приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Развивается атеросклероз, на его фоне ухудшается транспортировка кислорода в ткани, возникает гипоксия, тканевая гипоксия мозга ускоряет деменцию», — пояснил невролог.

Новоселов посоветовал не забывать посещать врачей и принимать необходимые лекарства по назначению.

Ранее Новоселов рассказал о первых признаках деменции.