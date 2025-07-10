Врач Новоселов назвал простые правила, помогающие не допустить деменции

«Сегодня во всем мире действуют такие правила профилактики. Во-первых, физическая активность. Она должна быть дозированной. В основном аэробная, но и силовая тоже нужна. Аэробная — значит, движение в определенном объеме, определенном ритме», — отметил Новоселов.