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В Красноярском крае начнется ликвидация 14 несанкционированных свалок

В Красноярском крае запланирована ликвидация 14 несанкционированных свалок.

В Красноярском крае запланирована ликвидация 14 несанкционированных свалок.

Соответствующая субсидия была опубликована на сайте Правительства региона. Работы будут проводиться в Красноярске, Канске, а также в Нижнеингашском, Рыбинском, Курагинском, Минусинском, Ужурском и Абанском районах.

Министерство экологии Красноярского края сообщило, что использование выделенных средств будет тщательно контролироваться. В ближайшее время информация о местах ликвидации свалок появится на онлайн-карте, а к процессу присоединятся общественные инспекторы, организации и заинтересованные граждане.

Ранее рассказывали, что Росприроднадзор подал иск на 1,5 млрд рублей к компании из Ачинска за незаконную свалку.