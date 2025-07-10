В Красноярском крае начнется ликвидация 14 несанкционированных свалок

Министерство экологии Красноярского края сообщило, что использование выделенных средств будет тщательно контролироваться. В ближайшее время информация о местах ликвидации свалок появится на онлайн-карте, а к процессу присоединятся общественные инспекторы, организации и заинтересованные граждане.