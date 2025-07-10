Якутянин Алексей Петров удостоен звания Героя России за подвиги в зоне СВО

Ефрейтор Алексей Петров с позывным «Медведь» из якутского села Магасс Верхневилюйского улуса удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Петров проявил выдающуюся храбрость в боях, штурмуя позиции противника, освобождая населенные пункты и уничтожая вражескую технику и боевиков. В ходе ожесточенных боев он получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.
Алексей Петров стал двенадцатым уроженцем Якутии, удостоенным звания Героя России за время проведения специальной военной операции.
— Подвиг Петрова уже вписан в историю России, как пример мужества, стойкости и верности Родине. Республика гордится своим Героем, — написал Николаев.
3 июня Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России военному священнику Антону Савченко, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине во время исполнения своих пастырских обязанностей.
Ранее Путин посмертно наградил российскую журналистку и военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву орденом Мужества. Сообщения о гибели Прокофьевой появились в Сети 26 марта. Трагедия произошла в приграничье Белгородской области, где съемочная группа Первого канала подорвалась на вражеской мине.