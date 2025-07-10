На Камчатке суд вынес приговор начальнику караула УФСИН за побег заключенного

Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновным начальника временного караула, допустившего побег арестованного в марте 2025 года. Как сообщили ТАСС в суде, должностное лицо привлечено к ответственности за халатность (ст. 293 УК РФ) и оштрафовано на 50 тысяч рублей.
Инцидент произошел 17 марта 2025 года, когда рецидивист сумел сбежать из-под стражи возле стоматологической поликлиники в Петропавловске-Камчатском. Через два дня беглеца задержали в одной из городских квартир.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, наличие у обвиняемого малолетнего ребенка на иждивении, а также его благотворительную помощь участникам специальной военной операции. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
«Суд квалифицировал действия начальника караула как халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей», — рассказали в суде.
Ранее сообщалось, что суд взыскал с супруга Ивлеевой долги за ЖКХ.