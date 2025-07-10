На Камчатке суд вынес приговор начальнику караула УФСИН за побег заключенного

Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновным начальника временного караула, допустившего побег арестованного в марте 2025 года. Как сообщили ТАСС в суде, должностное лицо привлечено к ответственности за халатность (ст. 293 УК РФ) и оштрафовано на 50 тысяч рублей.