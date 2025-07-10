Почти 18 млрд долга и обыски: Директор МХАТ Кехман стал фигурантом уголовного дела

После ухода из бизнеса Кехман полностью погрузился в театральную деятельность. В 2015 году он возглавил Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) по распоряжению занимающего в то время пост министра культуры Владимира Мединского. Позже он стал худруком Михайловского театра в Петербурге, а затем — директором МХАТ.