Почти 18 млрд долга и обыски: Директор МХАТ Кехман стал фигурантом уголовного дела

Владимир Кехман, занимающий пост директора МХАТ им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра, оказался в центре уголовного расследования. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, 9 июля у него провели обыски и допрос в рамках дела о возможной растрате средств при реконструкции старой сцены театра.
Финансовые проблемы Кехмана оказались масштабнее, чем предполагалось. По данным следствия, его долги по неоплаченным кредитам превышают 17,8 миллиарда рублей. В банке исполнительных производств на него заведено восемь дел: шесть связаны с просрочкой по кредитам, а два — с другими долговыми обязательствами.
«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Ранее Кехман руководил компанией JFC, крупнейшим импортером бананов в России. В 2015 году фирма обанкротилась, а сам он прошел процедуру реструктуризации долгов. Группа компаний получила кредиты на 20,2 млрд рублей еще в 2011 году, но из-за истечения срока давности уголовное дело могло быть закрыто.
После ухода из бизнеса Кехман полностью погрузился в театральную деятельность. В 2015 году он возглавил Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) по распоряжению занимающего в то время пост министра культуры Владимира Мединского. Позже он стал худруком Михайловского театра в Петербурге, а затем — директором МХАТ.
Как известно, художественный глава МХАТ был задержан 9 июля по подозрению в особо крупной растрате или присвоении средств. Следственные мероприятия в отношении Кехмана продолжаются, с ним работают органы. При этом у него пока нет официального процессуального статуса. Другие подробности источники не раскрыли.
Кехман родился 9 февраля 1968 года в Самаре, которая тогда называлась Куйбышевым. В 1989-м окончил факультет иностранных языков Самарского государственного педагогического университета. Но прославился не как переводчик, а как «банановый король». Подробнее о задержанном в Подмосковье по подозрению в растрате директоре МХАТ, читайте здесь на KP.RU.