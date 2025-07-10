Регистрация на Пермский марафон продолжается

Любителям спорта предлагается семь дистанций, включая детский забег, эстафету Экиден и заезд на колясках. Трассы длиной от 5 до 42 км будут обладать престижным сертификатом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). В этом году трасса на 21,1 км организована в один круг, а марафонская трасса будет состоять из двух кругов по 21,1 км. Старт и финиш забегов — на площади возле пермского академического «Театра-Театра».