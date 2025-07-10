Регистрация на Пермский марафон продолжается

Меньше двух месяцев остается до Пермского марафона. Он традиционно пройдет в первые осенние выходные — 6 и 7 сентября. Ожидается, что соревнование соберет около 20 тысяч участников.
Любителям спорта предлагается семь дистанций, включая детский забег, эстафету Экиден и заезд на колясках. Трассы длиной от 5 до 42 км будут обладать престижным сертификатом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). В этом году трасса на 21,1 км организована в один круг, а марафонская трасса будет состоять из двух кругов по 21,1 км. Старт и финиш забегов — на площади возле пермского академического «Театра-Театра».
Призовой фонд Пермского марафона в этом году составляет 3,2 млн рублей. На памятной медали в этот раз изображена лиса из древнего промыслового календаря коми-пермяков. Цвета футболок вновь будут связаны с дистанцией, подготовлено семь основных оттенков.
Выбрать подходящую дистанцию и зарегистрироваться на Пермский марафон можно здесь.