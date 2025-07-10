70 выпускников воронежских школ стали по ЕГЭ стобалльниками

Среди них одна 300-балльница и три 200-балльника. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр образования нашего региона Наталья Салогубова.
Знания на 100 баллов были показаны в литературе, химии, профильной математике, русскому языку, обществознанию, физике, биологии, географии, информатике, английскому языку.
Всего в этом году сдавали ЕГЭ свыше 10 тысяч человек. Из них.
94% прошли испытания по русскому языку, 40% — по базовой математике, 53% по профильной математике.
Интересно, что рубеж по информатике в 100 баллов в этом году преодолели 10 школьников, и это в пять раз больше, чем в прошлом году. А по химии наивысший балл получили 18 человек — это в два раза больше, чем в 2024-м году.
Окончательная статистика по единому государственному экзамену будет известна осенью. В сентябре пройдет дополнительный период по ЕГЭ, когда экзамены по русскому и математике будут сдавать те, кто не прошел ГИА в основной период и не получил аттестат.