В Самаре начался суд по нападению на депутата Госдумы

Согласно делу, трое обвиняемых, среди которых несовершеннолетний, обвиняются в покушении на убийство и хулиганстве с применением оружия. Обстоятельства преступления связаны с конфликтом на остановке, в котором Матвеев и его водитель попытались предотвратить нападение, за что сами стали жертвами.