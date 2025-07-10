В Самаре начался суд по нападению на депутата Госдумы

Материалы дела переданы судье.
Суд в Самаре получил материалы дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом говорится в соответствующих документах.
«Материалы дела 4 июля передали судье Татьяне Керосировой», — передает содержание документов РИА Новости. Там добавили, что рассмотрение дела начнется 16 июля, когда будут решаться вопросы о продлении меры пресечения для обвиняемых, находящихся под стражей.
Согласно делу, трое обвиняемых, среди которых несовершеннолетний, обвиняются в покушении на убийство и хулиганстве с применением оружия. Обстоятельства преступления связаны с конфликтом на остановке, в котором Матвеев и его водитель попытались предотвратить нападение, за что сами стали жертвами.