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В Самаре начался суд по нападению на депутата Госдумы

Суд в Самаре получил материалы дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом говорится в соответствующих документах.

Материалы дела переданы судье.

Суд в Самаре получил материалы дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом говорится в соответствующих документах.

«Материалы дела 4 июля передали судье Татьяне Керосировой», — передает содержание документов РИА Новости. Там добавили, что рассмотрение дела начнется 16 июля, когда будут решаться вопросы о продлении меры пресечения для обвиняемых, находящихся под стражей.

Согласно делу, трое обвиняемых, среди которых несовершеннолетний, обвиняются в покушении на убийство и хулиганстве с применением оружия. Обстоятельства преступления связаны с конфликтом на остановке, в котором Матвеев и его водитель попытались предотвратить нападение, за что сами стали жертвами.