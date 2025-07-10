Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зафиксированы сбои в работе сайта Минобороны

В нескольких регионах России наблюдаются сбои в работе сайта Минобороны, в основном — со входом в личный кабинет. Это следует из данных сайта-детектора сбоев DownDetector.

Пользователи жалуются, что не могут попасть в личный кабинет и на сайт Минобороны РФ.

В нескольких регионах России наблюдаются сбои в работе сайта Минобороны, в основном — со входом в личный кабинет. Это следует из данных сайта-детектора сбоев DownDetector.

На проблемы со входом в личный кабинет (60% жалоб) и на сайт (32% жалоб) жалуются в основном пользователи Камчатского края. Также жалобы приходят от граждан из Хабаровского края, Калининградской, Тверской и Сахалинской областей. Сбои происходят у пользователей разных провайдеров и в основном на мобильных устройствах.