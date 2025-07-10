Зафиксированы сбои в работе сайта Минобороны

На проблемы со входом в личный кабинет (60% жалоб) и на сайт (32% жалоб) жалуются в основном пользователи Камчатского края. Также жалобы приходят от граждан из Хабаровского края, Калининградской, Тверской и Сахалинской областей. Сбои происходят у пользователей разных провайдеров и в основном на мобильных устройствах.